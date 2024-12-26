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Sıla Bebek Davası Devam Ediyor: Baro Katılım Talepleri Reddedildi

Sıla Bebek Davası Devam Ediyor: Baro Katılım Talepleri Reddedildi
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Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sıla Bebek davasında baroların katılım talepleri reddedildi. Türkiye Barolar Birliği temsilcileri duruşmayı takip ederek adalet arayışının sürdüğünü vurguladı.

Tekirdağ'da, 5 sanığın yargılandığı ve kamuoyunda "Sıla bebek davası" olarak bilinen davanın duruşması, Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Baro başkanı duruşma ile ilgili açıklamada bulundu.

Tekirdağ 2. Ağır Mahkemesinde devam eden duruşmada Anne Bakiye Yeniçeri'nin sevgilisi sanık Sanlı Ö. ile sanık Kani A. duruşmaya katılırken, anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A., tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi, TBMM Araştırma Komisyonu avukatı ve Tekirdağ Barosu'ndan bir avukat gözlemci olarak hazır bulundu.

Baroların katılım talepleri reddedildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve çeşitli illerden gelen baroların davaya katılma talepleri, mahkeme tarafından reddedildi. Ancak Tekirdağ Barosu'nun katılma talebi kabul edildi. TBB Başkan Yardımcısı Bahar Gültekin Candemir, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, "Sıla bebeğin yaşam hakkını savunmak için bu davayı yakından takip etmeye devam edeceğiz. Toplum adına hukuku savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Adalet arayışına geniş katılım

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, olayın ilk gününden itibaren davanın takipçisi olduklarını belirtti. Gürcün, "Adliye sarayları haklının hakkını aradığı yerlerdir. Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukatlar, barolar ve sivil toplum örgütleriyle adaletin peşindeyiz. Tekirdağ Barosu'nun gözlemci sıfatıyla bu davada yer alması, toplumun adalet beklentisinin somut bir ifadesidir" dedi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen baro başkanları ve avukatlar, çocukların güvenle yaşayabileceği bir toplum oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Gürcün, "Çocuklarımızın saklambaç oynarken kaybolmadığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu mücadeleye herkesin katkıda bulunması çok değerli" ifadelerini kullandı.

Mücadele sürecek

TBB Başkan Yardımcısı Candemir, baroların temel sorumluluğunun hukukun üstünlüğünü savunmak olduğunu vurgulayarak, "Sıla bebek adına mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Duruşmada taleplerimizin reddedilmesi, bizim kararlılığımızı etkilemeyecek. Gözlemci sıfatıyla davayı yakından takip edeceğiz" dedi.

Sıla bebek davası, Türkiye'de çocuk haklarının korunması ve adaletin sağlanması açısından önemli bir sembol haline geldi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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