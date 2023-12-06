Siirt'teki bakır madeni ocağındaki göçükte 3 kişi hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında 3 kişinin öldüğü olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

İlçenin Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında 11 Kasım günü saat 01.26 sıralarında meydana gelen göçükte 2'si mühendis 1'i işçi olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 işçi ise yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 yetkili adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ayrıca haklarında yurt dışı yasağı getirilmişti. Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında maden ocağının faaliyeti ise geçici olarak durdurulmuştu.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Şirvan Cumhuriyet Savcısı, maden mühendisleri, jeoloji mühendisleri ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti ile göçüğün yaşandığı maden ocağında incelemelere devam ediyor. - SİİRT