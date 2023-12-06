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Siirt'teki bakır madeni ocağındaki göçükte 3 kişi hayatını kaybetti

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Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında meydana gelen göçük sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. İncelemeler devam ediyor.

Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında 3 kişinin öldüğü olaya ilişkin incelemeler devam ediyor.

İlçenin Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında 11 Kasım günü saat 01.26 sıralarında meydana gelen göçükte 2'si mühendis 1'i işçi olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 işçi ise yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 yetkili adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ayrıca haklarında yurt dışı yasağı getirilmişti. Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında maden ocağının faaliyeti ise geçici olarak durdurulmuştu.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Şirvan Cumhuriyet Savcısı, maden mühendisleri, jeoloji mühendisleri ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan bilirkişi heyeti ile göçüğün yaşandığı maden ocağında incelemelere devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cengiz holding Şirvan Maden Siirt 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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