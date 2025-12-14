Haberler

Kurtalan'da maddi hasarlı kaza

Kurtalan'da maddi hasarlı kaza
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil yol kenarına savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil yol kenarına savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Kurtalan ilçesi Bölüktepe köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

