Kurtalan'da maddi hasarlı kaza

Edinilen bilgilere göre Kurtalan ilçesi Bölüktepe köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT