Kurtalan'da maddi hasarlı kaza
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil yol kenarına savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
