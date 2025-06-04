Siirt'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Tarla Kül Oldu

Siirt'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Tarla Kül Oldu
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Siirt Havalimanı mevkiindeki bir tarlaya yıldırım düştü, çıkan yangında biçilmemiş buğdaylar küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Siirt'te tarlaya yıldırım düşmesi sonucu biçilmemiş buğdaylar küle döndü.

Siirt Havalimanı mevkiinde bir tarlaya yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında ekili alanlar alev aldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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