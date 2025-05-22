Siirt'te Yangın: Bir Ev Küle Döndü
Siirt'in Kurtalan ilçesi Üçpınar köyünde Ali Keklik'e ait bir evde çıkan yangın, aile bireylerinin son anda dışarı çıkmasıyla büyük bir zarara yol açmadan kontrol altına alındı. Köy halkı, yangına müdahale ederken ciddi can kaybı yaşanmadı.
Siirt'in Kurtalan ilçesi Üçpınar köyünde bir evde çıkan yangın evi küle çevirdi.
Kurtalan ilçesine bağlı Üçpınar köyünde Ali Keklik'e ait evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi tamamen küle çevirdi. Yangını fark eden aile bireyleri son anda dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Köy halkı, kuyu suyu ve kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa