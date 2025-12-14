Siirt'te yabancı uyruklu 4 kişinin midesinden 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Siirt'in Baykan ilçesinde yabancı uyruklu 3'ü kadın 4 şüphelinin midesinde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Baykan Şehit Bünyamin Torgut polis uygulama noktasında şüphe üzerinde durdurulan araçta batı illerine uyuşturucu maddeleri ambalajlayarak yutarak sevk ettikleri değerlendirilen yabancı uyruklu 3 kadın 1 erkek şahıs yakalandı. Şahısların hastanedeki işlemleri devam ederken şu ana kadar yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedildi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa