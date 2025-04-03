Siirt'te Virajı Alamayan Tır Devrildi: 1 Yaralı
Siirt'te bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay, eski Eruh yolu Botan Köprüsü mevkiinde meydana geldi.
Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
SİİRT - Siirt'te virajı alamayan tırın devrilmesi sonucu şoför yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, eski Eruh yolu Botan Köprüsü mevkiinde Alaaddin M. idaresindeki 29 ABA 929 plakalı kömür yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajda devrildi. Kazada yaralanan tır şoförü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - 3.Sayfa