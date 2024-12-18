Siirt'te Uyuşturucu Operasyonu: 8.4 Kg Metamfetamin Ele Geçirildi
Siirt'in Baykan ilçesinde polis ekiplerinin durduğu bir araçta 14 paket halinde 8 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.
Siirt'in Baykan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdukları araçta, koltuk döşemesine 8 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Baykan ilçesi uygulama noktasında durdurulan araçta koltuk döşemesine yerleştirilen 14 paket halinde 8 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.S. ve Ş.S. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa