Siirt'te devrilen traktörün altında kalan şahıs hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Elvan Özayin, hastanede kurtarılamadı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Pirinçli köyünde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan Elvan Özayin (33) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Özayin, kaldırıldığı Şirvan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
