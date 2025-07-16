Siirt'te Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'te Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Aydemir köyünde meydana gelen traktör kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. H.T. ağır yaralandı ve hastanede kurtarılamadı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Aydemir köyünde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Aydemir köyünde tarlada çalışma yaptığı sırada H.T. yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan H.T. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan H.T., ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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