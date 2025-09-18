Siirt'te Trafik Kazası: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Haberler

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı, ancak maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Batman karayolu Kurtalan girişinde meydana geldi. SUV tipi araç ile otomobilin çarpışması sonucu yol üzerinde kısa süreli aksama yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
