Siirt'te Trafik Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı

Siirt'te Trafik Kazası: Kadın Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolünü kaybeden kadın sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kadın sürücü yaralandı.

Kaza, Kurtalan-Batman yolu Toytepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç kaza yaptı. Meydana gelen kazada Ayşe T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
