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Siirt'te İki Araç Çarpıştı: Ölü ve Yaralı Yok

Siirt'te İki Araç Çarpıştı: Ölü ve Yaralı Yok
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Siirt'in Kurtalan ilçesi Gürgöze mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında ölen veya yaralanan olmadı, sadece maddi hasar meydana geldi. Çarpışmanın ardından araçlardakiler şans eseri kurtuldu. Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gürgöze mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazasında can kaybı ve yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürgöze mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunanlar yara almadan kurtulurken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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