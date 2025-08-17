Siirt'te Trafik Kazası: 6 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç refüje çarparak takla attı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman karayolu Kaynaklı köyü mevkisinde 56 AAZ 488 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken, araçta bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahanin ardından ambulanslarla Kurtalan ve Siirt'teki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa