Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosunbağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 çocuk ile baba yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT