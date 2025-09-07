Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Kaza, Tosunbağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 çocuk ile baba yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa