Haberler

Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosunbağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 3 çocuk ile baba yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Manifest'ten +18 konser! Dansları ayrı kıyafetleri ayrı olay oldu

Manifest'ten +18 konser! Dansları ayrı kıyafetleri ayrı olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı

Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.