Siirt'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

İlçenin Başur mevkiinde plakaları ve sürücü isimleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT