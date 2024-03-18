Siirt'te trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yukarıbalcılar köyü mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar V.A., R.K. ve M.T., yapılan ilk müdahalenin arından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT