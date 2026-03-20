Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Başur mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri kontrolden çıkarak ters döndü, diğer araç ise savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaranan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı