Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT