Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi'nde iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
