Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kurtalan ilçesi otogar karşısında meydana geldi. Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT