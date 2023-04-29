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Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt'te trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Siirt'in Baykan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Siirt Baykan karayolunda meydana geldi. Karşı yönden gelen minibüs ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi. Otomobilde bulunan sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Baykan Siirt 3. Sayfa Haberler

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