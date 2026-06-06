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Kurtalan'da trafik denetimi: 20 motosiklet yediemine çekildi, 60 araca ceza kesildi

Kurtalan'da trafik denetimi: 20 motosiklet yediemine çekildi, 60 araca ceza kesildi
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde emniyet ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş uygulamalarında plakasız ve çevreye rahatsızlık veren motosikletler denetlendi. 20 motosiklet yediemine çekilirken, 60'a yakın araca ceza kesildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, trafik güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik denetimler artırıldı. Uygulamada çok sayıda araç ve motosiklet kontrol edildi.

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamalarında özellikle plakasız ve çevreye rahatsızlık verdiği değerlendirilen motosikletler üzerinde duruldu. Gün boyu süren denetimlerde yaklaşık 20 motosiklet yediemine çekilirken, çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 60'a yakın araca idari para cezası uygulandı. İlçe genelinde farklı noktalarda yapılan uygulamalarda sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, trafik kurallarına uyulması konusunda da bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlar ise emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, uygulamaların trafik güvenliği ve kamu huzuruna katkı sunduğunu ifade etti.

Yetkililer, yaz dönemi boyunca benzer denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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