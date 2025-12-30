Haberler

Siirt'te tır ve minibüs devrildi: 4 yaralı

Güncelleme:
Siirt'in Baykan ilçesinde buzlanan yolda yaşanan iki ayrı kazada tır ve minibüs devrildi, toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde tır ve minibüsün devrildiği iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani kara yolunda buzlanan yolda tır ve minibüs, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerlerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki ayrı kazada yaralanan toplam 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

