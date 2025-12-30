Siirt'te tır ve minibüs devrildi: 4 yaralı

Siirt'in Baykan ilçesinde tır ve minibüsün devrildiği iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani kara yolunda buzlanan yolda tır ve minibüs, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerlerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Her iki ayrı kazada yaralanan toplam 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT