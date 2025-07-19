Siirt'te Tır Dorsesi Ayrıldı, Kaza Oldu

Siirt'te Tır Dorsesi Ayrıldı, Kaza Oldu
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir tırın dorsesi, seyir halindeyken araçtan ayrıldı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olayda trafik kısa süreli durdu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tırın dorsesi araçtan ayrıldı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, sabah saatlerinde Tekel Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünde ilerleyen tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Dorsenin yola savrulması nedeniyle trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edilerek bölgede güvenlik önlemleri alındı. Trafik ekipleri, yolu kontrollü şekilde açarak ulaşımın yeniden sağlanmasını sağladı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

tırlardan uzak durun sürücülerinin ciddi eğitimi yok

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