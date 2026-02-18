Siirt'te tır devrildi, sürücü hafif yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kurtalan ilçesi Kayabağları mevkiinde yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlanırken, devrilen tırın kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı