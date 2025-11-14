Haberler

Siirt'te Tarım Aracının Devrilmesi Sonucu Sürücü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Siirt'te 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te 'patpat' olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan-Batman kara yolunda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, refüje çarparak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
