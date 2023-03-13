Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ağır yaralı

Siirt'te patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Siirt'te patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Erenkaya köyünde meydana geldi. Köy yolunda ilerleyen H.T. yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü H.T.'nin ayağı tarım aracına sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sürücünün ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. H.T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT