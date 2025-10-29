Siirt'te Su Kuyusuna Düşen İnek Kurtarıldı

Siirt'in Baykan ilçesinde yaklaşık 10 metre derinlikteki su kuyusuna düşen inek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesi Dedebakır köyünde yaklaşık 10 metrelik su kuyusuna düşen inek için vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kuyudan çıkartılan inek, sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi. - SİİRT