Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Siirt'te sokak ortasında maskeli iki şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Turan Beyazıt Caddesi 1758. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle maskeli iki kişi, Nasih K. isimli şahsa silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan Nasih K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - SİİRT