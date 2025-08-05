Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Siirt'te sokak ortasında maskeli iki şahsın silahlı saldırısına uğrayan Nasih K. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Siirt'te sokak ortasında maskeli iki şahsın silahlı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Turan Beyazıt Caddesi 1758. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle maskeli iki kişi, Nasih K. isimli şahsa silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu yaralanan Nasih K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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