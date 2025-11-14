Siirt'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Edinilen bilgilere göre, merkez Abdurrahman Kavak Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa