Siirt'te iki grup arasında silahlı kavga: 1ölü
Siirt'in Şirvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 50 yaşındaki Sabahattin Batu hayatını kaybetti. Olayda köy muhtarı Ahmet B. gözaltına alındı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elmadalı köyünde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Köy muhtarı Ahmet B., uzun namlulu silahla Sabahattin Batu'ya (50) ateş etti. Batu ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Batu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Batu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, Muhtar Ahmet B. gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

