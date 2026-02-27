Haberler

Siirt'te seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Siirt'te seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün zamanında aracı kenara çekmesiyle büyük bir faciaya yol açmadan söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Siirt'te seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi 1904. Sokak'ta sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangın neden ile araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke

İşte Afganistan ve Pakistan savaşından en kazançlı çıkan ülke
Vatandaşlık maaşının ayrıntıları belli oldu: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak

Vatandaşlık maaşının ayrıntıları: Geliri bu rakamın üstünde olanlar alamayacak
İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi

Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Diyarbakır'da 5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 şüpheli tutuklandı

5 yıl önce kaybolan gencin dosyası yeniden açıldı: 3 kişi tutuklandı