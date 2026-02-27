Siirt'te seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Siirt'te seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Veysel Karani Mahallesi 1904. Sokak'ta sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangın neden ile araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı