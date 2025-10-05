Siirt'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobile, kaymakamlıkta görevli polisler hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Edinilen bilgilere göre, Barış Mahallesi'nde bulunan Kurtalan Kaymakamlığı önünde 21 AHC 938 plakalı otomobil seyir halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi kaymakamlıkta görevli polisler yaptı. Polislerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - SİİRT
