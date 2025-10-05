Haberler

Siirt'te Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir otomobile, kaymakamlıkta görevli polisler hızlı bir şekilde müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Barış Mahallesi'nde bulunan Kurtalan Kaymakamlığı önünde 21 AHC 938 plakalı otomobil seyir halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi kaymakamlıkta görevli polisler yaptı. Polislerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
