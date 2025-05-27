Siirt'te Semt Pazarında Plastik Kasalar Yandı
Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki semt pazarında çıkan yangında plastik kasalar yanarak itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Siirt'te semt pazarındaki plastik kasalar yandı
SİİRT - Siirt'te semt pazarında bulunan plastik kasalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan semt pazarındaki plastik kasalar henüz belirlenemeyen nedenle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - 3.Sayfa