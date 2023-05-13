Siirt'te seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Siirt'te seçim güvenliği toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye'de yarın gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçiminin Siirt'te huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, 14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan seçimin güvenliği ve huzur içinde yapılmasına yönelik olarak alınan güvenlik tedbirleri gözden geçirildi.

Seçim sürecinin Siirt'te huzur ve güven içerisinde tamamlanacağına inandığını ifade eden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğunu ve bununla ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti.

Seçimin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, "Vatandaşlarımızın seçme ve seçilme haklarını huzur ve güven içinde hiçbir baskı altında kalmadan ve hiçbir yönlendirmeye maruz bırakılmadan, kendi özgür iradeleri ile hoşgörü içerisinde oy kullanmalarının tesisi için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz" dedi.

Toplantıda; seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesi sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri, 298 sayılı yasaya göre bu konuların iş ve işlemlerinin takip ve denetlemekle görevli kurumlar, seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklar ve seçim günü yasakları ile ilgili konular görüşüldü.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Siirt Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Vali Hacıbektaşoğlu'nun yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı. - SİİRT