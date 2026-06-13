Siirt'te bahçede fenalaşan hasta, tekneyle ambulansa ulaştırıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bahçede çalışırken fenalaşan 60 yaşındaki hasta, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tekneyle ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı.

Ilısu Baraj Gölü karşısında bulunan Çelikeşbaşı köyünde bahçesinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlanan Abdullah G.'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ulaşımın zorlu olması nedeniyle köye gölden tekneyle ulaştı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hasta, sedyeyle tekneye alınarak kıyıda bekleyen ambulansa taşındı. Hasta, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı