Üye Girişi
Haberler

Siirt'te patpat kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:

Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Taşyaka köyünde patpat, sürücüsü M.B.'nin kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Şirvan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

M.B.'nin cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Şirvan Siirt Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli? Muhammed Salih Karaynir kimdir? HÜDA PAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı Muhammed Salih Karaynir kaç yaşında, nereli? Annesinin başını sokağa atan Ali Sayan ne ceza aldı? Savunmasında ne dedi? Özgür Özel'in memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine kaç kişi katıldı? Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler 2024! Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kaç yaşında, nereli? Yasin Dursun kimdir? HÜDA PAR Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Yasin Dursun kaç yaşında, nereli? Özkan Çetinkaya kimdir? AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Zahir Keleş kimdir? HÜDA PAR Kastamonu Belediye Başkan Adayı Zahir Keleş kaç yaşında, nereli? Şükrü Başdeğirmen kimdir? AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen kimdir? Murat Öztürk kimdir? HÜDA PAR Kars Belediye Başkan Adayı Murat Öztürk kaç yaşında, nereli? İsmet Ölmez kimdir? AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı İsmet Ölmez kaç yaşında, nereli? Ercan Çimen kimdir? AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title