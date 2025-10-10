Siirt'te Patpat Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı

Siirt'in Tillo ilçesinde şarampole devrilen patpat sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Tillo'ya bağlı Hatrant köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada S.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT