Siirt'te park halindeki pikap yandı

Siirt'te park halindeki pikap, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Parkı'nda cadde üzerinde park halinde bulunan 07 HDH 49 plakalı pikap, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Olayda etkilenen olmazken, pikapta maddi hasar oluştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı