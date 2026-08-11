Siirt'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Siirt'in Yeni Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Otomobilde maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Siirt'te park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de park halindeki otomobilden yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı