Siirt'te otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi'nde Ersin G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün yaralandığı, Rahime Poş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Poş'un cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı