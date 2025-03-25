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Siirt'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Siirt'te Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Mustafa Toprak, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Siirt'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Şeyh El Hazin Caddesi'nde seyir halinde olan 10 YT 077 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Mustafa Toprak'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Toprak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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