Siirt'te Otomobil Refüje Çarptı
Siirt-Kurtalan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil refüje çarptı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt- Kurtalan kara yolunda 35 DİK 231 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar oluştu. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa