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Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tillo Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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