Siirt'te Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Turan Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı