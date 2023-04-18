Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Siirt'te motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesinde meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT