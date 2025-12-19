Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te adliye ışıklarında otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinile bilgilere göre, Hükümet Bulvarı Caddesi adliye ışıklarında otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT