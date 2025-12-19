Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Siirt'te adliye ışıklarında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edinile bilgilere göre, Hükümet Bulvarı Caddesi adliye ışıklarında otomobil ile kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa