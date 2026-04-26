Siirt'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobile ile kamyonettin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çalıdüzü mevkiinde Mercedes marka otomobil ile hayvan yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi morga kaldırılırken, ağır yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı