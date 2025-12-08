Kurtalan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kurtalan-Siirt karayolu Kayabağlar Kavşağı mevkiinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
