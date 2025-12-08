Haberler

Kurtalan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kurtalan'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kurtalan-Siirt karayolu Kayabağlar Kavşağı mevkiinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
