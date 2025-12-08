Haberler

Siirt'te otomobil devrildi: 4 yaralı

Siirt'te otomobil devrildi: 4 yaralı
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Kaynaklı köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SİİRT

