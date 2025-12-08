Siirt'te otomobil devrildi: 4 yaralı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Kaynaklı köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa